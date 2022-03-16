Альберт Семенов: Общими усилиями мы сможем выстоять

Жители Автодорожного избирательного округа поблагодарили Альберта Семенова за результативную работу

Город Якутск стремительно растет, строятся комфортные современные жилые дома, улучшаются и расширяются дороги, вводятся школы, детские сады. Только за последний год население города увеличилось на 7,5 тысяч человек и составило почти 350 тыс. человек. В Якутске проживает около 35% численности всего населения республики.

Кроме того, в городе реализуется 5 инвестиционных проектов: строительство современного гостиничного комплекса, агропромышленного комплекса с убойным пунктом, крематория. Появится банно-оздоровительный комплекс, в плане реализация проекта «Якутск деревянный. Залог».

Об этом 15 марта заявил председатель Якутской городской Думы, депутат по Автодорожному округу Альберт Семенов в ходе отчета перед жителями Автодорожного избирательного округа в СОШ № 25. Он подробно рассказал об основных параметрах бюджета, подчеркнул его социальную направленность. Так, доходы местного бюджета прогнозируются на уровне 22,9 млрд. рублей, расходы 22,8 млрд. руб., дефицит 714 млн. руб.

Важным событием 2021 года стало подписание Указа Главы республики Айсена Николаева «О развитии города Якутска — столицы Республики Caxa (Якутия) на период до 2032 года». Ключевой документ нацелен на развитие Якутска как одного из крупнейших региональных центров России, создания инфраструктуры города в соответствии с лучшими мировыми стандартами северных городов, что позволит повысить качество и комфорт жизни горожан, отметил Альберт Никандрович.

Помимо этого, столица республики получает из государственного бюджета средства на финансовое обеспечение столичных функций. В 2021 году предоставлена субсидия в размере 476,5 млн. рублей, эти средства расходуются на содержание дорог, строительство объектов наружного освещения, установку теплых автобусных остановок.

Комментируя происходящие события в стране, председатель Якутской городской Думы сказал, что наступили непростые времена. И руководство нашей страны делает все возможное, чтобы минимизировать последствия от санкций для граждан, особенно для уязвимых слоев населения – многодетных, пенсионеров и малоимущих.

Альберт Семенов рассказал о ходе реализации Национальных проектов в городском округе, о проведенной работе по обращению с безнадзорными животными, о мерах социальной поддержки населения, благоустройстве города. Он ознакомил жителей округа с планами на 2022 год, это реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 35,8 км., благоустройство 75 дворовых территорий, реконструкция и устройство линий наружного освещения, выделение многодетным семьям порядка 200 земельных участков.

Как он сообщил, в Автодорожном округе по программе поддержки местных инициатив было реализовано 5 проектов. Проведена работа по отсыпке и грейдированию внутриквартальных дорог микрорайона, выполнены работы по благоустройству и водоотведению, на спортивной площадке детского сада «Подснежник» сделали покрытие из резиновой крошки. Построен сквер выпускников «В добрый путь!», сквер молодежи.

Проводится работа по капитальному ремонту улиц: Луговая, Ивана Кульбертинова, Старого Покровского тракта, Нагорная, Студенческая, Иосифа Николаева. Альберт Семенов рассказал о текущем и капитальном ремонте детских площадок в округе, адресной помощи многодетным семьям.

По его словам, в Сайсарском округе проведена работа по сносу 9 деревянных многоквартирных домов, выполнена отсыпка и грейдирование, а также ямочный ремонт 17 улиц, обустроены пешеходные тротуары.

Заслушав подробный отчет Альберта Семенова, жители Автодорожного и Сайсарского округа поблагодарили его за поддержку, за результативную работу, подчеркнули, что в последнее время город расцветает на глазах, строятся дороги, благоустраиваются общественные пространства.

В виде пожеланий они высказали, что не первый год ждут строительства культурно-досугового центра в округе, указали на необходимость уборки снега с частного сектора, поставили вопрос увеличения количества бесплатных поездок для школьников в городском транспорте, пересмотра и расширения автобусных маршрутов.

По их словам, некоторые автобусы приходится ждать по 20-40 мин. а скамеек на остановке нет, выразили пожелание продлить маршрут автобуса № 8 и 3 до Института Мерзлотоведения.

Строительство культурно-досугового центра запланирован на 2032 год, поэтому попросили ускорить решение этого вопроса. Жители выразили пожелание, что округу нужен Детский-подростковый центр, чтобы дети были заняты после школы, а не ходили по улицам, добавили, что в некоторых районах вечером темно и много пьяных людей, поэтому поставили вопрос расширения уличного освещения и обеспечения безопасности на улицах города.

Альберт Никандрович выслушав их пожелания сказал, что каждый их вопрос будет рассмотрен и принят во внимание. В завершении отчета он поблагодарил жителей за доверие представлять их интересы в Якутской городской Думе. Несмотря на сложную экономическую обстановку, мы общими усилиями сможем выстоять, мы все прошли переломное время 1990-ых годов и дальше будем трудиться во благо горожан, подытожил он.

Наиболее активным и инициативным жителям Автодорожного и Сайсарского округа, которые участвуют в городских мероприятиях, он вручил почетные грамоты и благодарственные письма Якутской городской Думы.