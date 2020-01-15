Альберт Семенов: Новые меры поддержки и продление маткапитала – это то, чего россияне ждали от президента

Сегодня в Москве президент России Владимир ПУТИН озвучил послание Федеральному Собранию. Впервые в этом событии принял участие председатель Якутской городской Думы. Таким образом, Альберт СЕМЕНОВ представил на федеральном уровне все муниципалитеты Республики Саха (Якутия).

Ежегодно в этом выступлении национальный лидер России оценивает социально-экономическую обстановку в стране и расставляет приоритеты в развитии как внутренней, так и внешней политики. Напутственные слова президента на ближайшие годы в Центральном выставочном зале «Манеж» слушали больше тысячи человек. Кроме депутатов двух палат Федерального Собрания, членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, глав традиционных конфессий и руководителей крупнейших СМИ, на это мероприятие были приглашены и представители регионов. Делегацию Якутии возглавил Айсен НИКОЛАЕВ, также в нее вошли спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр ГОГОЛЕВ и председатель Якутской городской Думы, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Альберт СЕМЕНОВ.

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин обозначил важнейшие направления развития в экономике и внешней политике, затронул вопросы экологии и здравоохранения. В частности, он выступил за усиление роли губернаторов в федеральной повестке и расширение финансовой поддержки регионов. Кроме того, глава государства предложил внести изменения в Конституцию России, к примеру, закрепить в Основном законе страны то, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Говоря о национальных проектах, он отметил, что их реализация требует качественно нового управления, а также прямого диалога с гражданами. В целом, основное внимание президент уделил социальной политике, благосостоянию российских граждан и новым льготам.

«В своей речи Владимир Владимирович первоочередными задачами работы правительства назвал борьбу с бедностью и достижение достойного уровня жизни. Основной акцент глава государства верно сделал на вопросах демографии и продемонстрировал пристальное внимание и заботу о жизни россиян, особенно семей с детьми. Сохранение и преумножение населения страны невозможно без поддержки семей, материнства и детства. Увы, сейчас многие молодые люди не решаются заводить детей, так как боятся не справиться с предстоящими расходами. Президент предложил для них ряд новых мер поддержки, часть из которых также затронет семьи, в которых уже есть дети. Льготы, объявленные президентом страны, и продление материнского капитала – это именно то, чего жители страны ждали от президента», – заключил Альберт Семенов.

Среди новых мер поддержки, предложенных президентом, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно для семей, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, бесплатное горячее питание в школах для детей с 1 по 4 класс и доплаты классным руководителям. Кроме того, Владимир Путин объявил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться и на него смогут рассчитывать семьи, в которых родился первенец. Выплата за второго ребенка вырастет до 616 тыс. руб. За третьего ребенка семьи смогут рассчитывать на погашение со стороны государства ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб.

Как отметил спикер Якутской городской Думы, другой актуальной темой, обозначенной главой государства, стало расширение и укрепление полномочий местного самоуправления.

«Сегодня в Правительстве России особое внимание уделяется не только социально-экономическому развитию регионов, но и муниципалитетов. Безусловно, это не может не радовать. Владимир Владимирович поставил перед нами задачу совершенствовать взаимодействие муниципалитетов со своими субъектами, а также активно включаться в реализацию национальных проектов. Якутск, к примеру, уже участвует в пяти из них. К слову, об этом также говорил и Айсен Сергеевич в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн). Заострение внимания на полномочиях на этом уровне власти понятно, ведь местное самоуправление ближе всех к чаяниям жителей нашей страны, а значит местная власть как никто должна знать и быть готовой решать насущные проблемы своих жителей», – отметил Альберт Семенов.