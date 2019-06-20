Альберт Семенов: Необходимо уделить особое внимание вывозу мусора в городе

На общегородской планерке Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов обратился к исполняющему обязанности главы городского округа «Город Якутск» Владимиру Федорову с просьбой уделить личное внимание устранению проблем с вывозом мусора в городе.

В последнее время стало поступать значительное количество жалоб от горожан на проблемы с вывозом бытовых отходов. Некоторые районы не видят мусоровозов неделями, мусорные контейнеры переполнены, жители не могут дозвониться до диспетчерских служб. По мессенджеру WhatsApp пересылаются неприглядные фотографии, наглядно подтверждающие слова горожан. Так, много жалоб поступило от жителей адресов: : ул.Лермонтова, 138/2; ул. Каландаришвили, 43; ул. Винокурова, 21; ул. Лонгинова, 38, 38/1, 38/2, 40/4, 42/3, 42/5, 42/6; ул. Билибина, 19/1, 19/2, 19/3, 25, 48, 46; общая точка на Лонгинова 20; Вилюйский тракт, 6 км, 11/1; ул. Новокарьерная, 22/9; ул. Три Сосны, 13.