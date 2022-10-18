Глава города Якутска Евгений Григорьев сообщил о мерах социальной и материальной поддержки мобилизованных граждан и их семей, принятых Окружной администрацией города Якутска в дополнение к мерам на федеральном и республиканском уровнях. Решение всецело поддержали депутаты Якутской городской Думы.

Альберт Семенов: «Наша задача – поддержать семьи защитников Отечества»

Глава города Якутска Евгений Григорьев сообщил о мерах социальной и материальной поддержки мобилизованных граждан и их семей, принятых Окружной администрацией города Якутска в дополнение к мерам на федеральном и республиканском уровнях. Решение всецело поддержали депутаты Якутской городской Думы.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил своевременность и необходимость открытия Центра поддержки семей участников специальной военной операции.

«В городском Центре поддержки семей участников специальной военной операции депутаты Якутской городской Думы будут активно взаимодействовать с семьями мобилизованных и добровольцев, которые в него обращаются. Родные и близкие тех, кто защищает интересы нашего государства, сегодня нуждаются в поддержке как никогда.

На внеочередной сессии депутатский корпус принял изменения, благодаря которым детям участников спецоперации предоставляется бесплатное горячее питание в общеобразовательных учреждениях города. Сегодня в столице предусмотрены и другие меры поддержки за счет средств муниципального бюджета.

Наша задача — поддержать семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выслушать, рассказать про существующие меры социальной и материальной поддержки и оказать соответствующую помощь, чему и призван данный Центр», — подчеркнул Альберт Семенов.

В Центре поддержки семей участников СВО будут оказывать юридическую, психологическую, информационную, волонтерскую и иную помощь семьям и родственникам участников СВО.

Центр открыт по адресу: ул. Курашова, 1/1, кабинеты 8, 9, 23, 44. Контактные телефоны: 40-88-70, 8914-110-60-20.

Кроме того, глава Якутска Евгений Григорьев озвучил и другие меры поддержки семей участников СВО – это единовременная выплата в сумме 30 тысяч рублей, бесплатное горячее питание для детей в школах, бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, освобождение от оплаты за детский сад, внеочередное зачисление детей в детский сад, продуктовый (овощной) набор, отсрочка от арендной платы и пени за земельный участок, или муниципальное имущество, приобретение снаряжения, технических спецсредств для военнослужащих в зоне соприкосновения.