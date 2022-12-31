Альберт Семенов: Наш Якутск станет еще комфортнее и красивее

Поздравление с наступающим Новым годом председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова

Ытыктабыллаах Дьокуускай куорат олохтоохторо уонна ыалдьыттара! Куорат депутаттарын ааттарыттан ис сүрэхпиттэн кэлэн иhэр Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин!

Уважаемые жители и гости города Якутска! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Подходит к концу 2022 год, но с нами остаются тот опыт, достижения и успехи, которые он принес. Год 100-летия нашей республики, 390-летия города Якутска и 200-летия Якутской городской Думы был наполнен множеством знаменательных событий.

Этот год стал первым годом реализации указа главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева «О социально-экономическом развитии города Якутска». Уже сейчас при поддержке республиканской и федеральной власти для развития столицы сделано многое. Мы с вами видим, как преображается наш город, какой масштабный идет ремонт дорог, благоустраиваются дворы и площадки, открываются новые социальные объекты. Я уверен, что к своему 400-летию наш город станет еще комфортнее и красивее.

Отмечу, что в следующем году в Якутске будет продолжен капитальный ремонт учебных заведений, начнется строительство пяти школ, будут возведены пристрои. Продолжится работа по строительству спортивных площадок, теплых автобусных остановок, обновлению автобусного парка, а также по благоустройству дворов, строительству и ремонту дорог и многого другого. Помимо этого, будет продолжено переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В следующем году финансирование на столичные функции будет увеличено в два раза. В связи с этим хотелось бы выразить благодарность за постоянную поддержку столицы нашему Ил Дархану, правительству и парламенту республики.

В уходящем году руководство нашей страны было вынуждено принять решение о проведении специальной военной операции. Хочу поблагодарить каждого, кто в данное время исполняет свой воинский долг и защищает нашу страну на передовой. Мы ждем наших защитников живыми и здоровыми! Мы верим в Победу! Мы, горожане, продолжим оказывать помощь и поддержку всех участникам специальной военной операции и их семьям. Реальную помощь получат все, кто в этом нуждается. Никто не останется без внимания.

Наступающий 2023 год требует от нас еще более плодотворной и созидательной работы. Впереди — Год труда в Республике Саха (Якутия), Год педагога и наставника в Российской Федерации.

Столица динамично развивается, и в этом заслуга каждого из вас — талантливых, настойчивых и энергичных людей, любящих свой город, которые своим каждодневным трудом стремятся сделать жизнь своей семьи, близких, всего города Якутска, лучше.

Пусть новый год подарит вам радость, бодрость и оптимизм, достижение новых значимых целей! Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, исполнения всех желаний, благополучия и удачи! С наступающим!

Күндү доҕоттор! Баҕарабын эһиэхэ дьолу-саргыны, кытаанах доруобуйаны. Баҕа санааҕыт туоллун. Кэлэн иһэр сыл кэрэ түгэннэри, үтүө эрэ уларыйыылары аҕаллын! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан, ытык-мааны Дьокуускай куорат олохтоохторо!

Председатель Якутской городской Думы

Альберт Семенов