Альберт Семенов: На защите прав граждан и государства

Уважаемые работники и ветераны юридической отрасли!

От имени Якутской городской Думы поздравляю всех юристов с профессиональным праздником! В этот замечательный день мы говорим слова благодарности старшему поколению юристов и напутственные слова молодым специалистам.

Профессия юриста остается одной из самых востребованных и ответственных профессий в современном мире. Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов, прокуроров и приставов — зависит безукоризненное выполнение законов, следовательно, существование и правовое функционирование всего государства. И мы горды тем, что наши юристы идут в ногу со временем, оказывая всестороннее содействие защите прав граждан и государства. Вы отдаете много сил и энергии своему делу, именно благодаря вашей кропотливой работе мы принимаем решения во благо развития столицы нашей республики — города Якутска.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, долгой и счастливой жизни! Пусть принципами вашей нелегкой работы всегда остаются честность, гуманность и справедливость! Пусть ваш профессионализм всегда будет на высоте!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Никандрович Семенов