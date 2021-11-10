Альберт Семенов: На службе безопасности жителей

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично разрешите поздравить вас с профессиональным праздником.

Именно от вас зависит порядок на улицах нашего города, общественная стабильность, спокойствие якутян, уверенность в защите прав каждого гражданина, гарантированные Конституцией.

Чтобы обеспечить безопасность жителей нашего города вы круглые сутки находитесь на службе, даже Новый год приходится встречать не с семьей, а на работе, особенно в праздничные дни личный состав выходит на усиление. Во время пандемии проверяете соблюдение требований Роспотребнадзора, с целью сохранения здоровья граждан, выявляете нарушителей. Рискуя своим здоровьем, вам приходилось проверять больных коронавирусной инфекцией в обсерваторах, по домашним адресам, чтобы они самовольно не покидали помещение и не ставили угрозу распространения опасного вируса.

Помимо этого, вы успешно раскрываете громкие резонансные дела, коррупционные махинации, хищение бюджетных средств, пресекаете взяточничество, а также другие преступные посягательства.

Позвольте выразить искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд, верность и преданность выбранной профессии. В этот замечательный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в служении Отечеству! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей!