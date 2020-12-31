Альберт Семенов: Мы выйдем из испытаний более сильными

Уважаемые горожане, друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был сложным, драматичным, но очень насыщенным. Более девяти месяцев мы живем в условиях пандемии, борьбы с новой коронавирусной инфекцией, но жизнь продолжается! Уверен, что в новом году вирус отступит, а мы выйдем из испытаний более сильными.

Так же, как многие, мы перестроили свою работу и, надо сказать, темпов не сбавили, сделали все задуманное: выполнили нормотворческую работу, наказы избирателей, приняли бюджет следующего года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Сделали это при поддержке властей республики – главы республики Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА, коллег из Ил Тумэна, в тесной связи с исполнительной властью Якутска.

В сложных условиях стагнации экономики бюджет 2021 года сверстан довольно оптимистичный, позволяющий решать все городские вопросы и более того — развиваться. Достаточно сказать, что по доходам он больше бюджета 2020 года, который был утвержден год назад. Но впереди еще много работы по увеличению доходной части казны города: по расширению налогооблагаемой базы, поддержке малого и среднего бизнеса, работы с крупными предприятиями.

Уходящий 2020-й в городе был Годом поколений, а в республике – Годом патриотизма. Мы постоянно отдаем сыновьи долги нашим отцам и дедам, которые победили величайшее зло в Великой Отечественной войне и передали нам великую страну. Мы старались – каждый на своем месте – быть достойными старшего поколения. Якутск – крупнейший город в мире на вечной мерзлоте растет и развивается.

Новый год – праздник, от которого все люди ждут чуда. Поэтому желаю вам больше оптимизма, сил, здоровья и исполнения всех желаний в наступающем 2021 году! Тревоги отступят, и наступит большая белая полоса в нашей жизни! С Новым годом, друзья!