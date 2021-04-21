Альберт Семенов: Мы решим все цели и задачи

21 апреля — День местного самоуправления — для Якутской городской Думы в этом году особенно волнителен. Как известно, в сентябре 2022 года первый представительный орган города Якутска отметит 200-летие со дня создания. И День МСУ станет своего рода «отправной точкой» для усиления подготовки к исторической дате, касающейся развития столицы республики. Об этом интернет-газете «В Якутии.ру» сообщил председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.

«Подготовка к юбилею старейшего представительного органа в Якутии, на Дальнем Востоке и одного из старейших в России, который пройдет в 2022 году, ведется нами с конца прошлого года совместно с Правительством Якутии. Создан оргкомитет по подготовке и проведению юбилея, запланирован ряд мероприятий, к примеру, по лучшим муниципальным практикам и правовым инициативам. Думается, что нынешний День местного самоуправления станет своего рода «отправной точкой» для усиления подготовки к этой исторической дате, касающейся развития столицы республики», — рассказал Альберт Семенов.

В целом ко Дню местного самоуправления в Гордуме запланировано немало интересных мероприятий с участием депутатского корпуса, Окружной администрации и общественности столицы.

«Для нас этот день сколько не праздничный, а рабочий, в ходе которого мы подводим итоги года и сверяем планы на год наступивший. Очень радует при этом, что с каждым годом все больше активных горожан, общественных лидеров, а также молодежи принимают участие в наших событиях», — говорит руководитель Гордумы.

Говоря по теме, нельзя не напомнить, что в 2019 году, указом президента РФ, Альберт Семенов был включен в Совет при президенте России по развитию местного самоуправления. Основной задачей Совета является подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений её реализации.

«Перед президентским Советом также стоят задачи по обеспечению взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления. В прошлом году глава государства предложил Совету не только дальше распространять передовой опыт лучших муниципалитетов, но и поощрять местные проектные команды, показавшие высокие результаты. Сегодня мы решаем отдельные задачи, нацеленные на участие органов местного самоуправления при реализации приоритетных национальных проектов. 21 апреля — ежегодное послание президента России. Знаменательно, что это событие совпало с Днем местного самоуправления, и, безусловно, в нем мы ждем определенное внимание к вопросам развития регионов, их муниципалитетов и в целом повышения эффективности системы местного самоуправления», — также сообщил Альберт Семенов.

В беседе с интернет-газетой «В Якутии.ру», состоявшейся в преддверии Дня МСУ, председатель Якутской городской Думы также вкратце рассказал о деятельности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) – некоммерческой организации, включающей в себя все 85 региональных ассоциаций – Советов муниципальных образований субъектов нашей страны, суть работы которой — мобилизация общественной активности в регионах и муниципалитетах, привлечение в решение их вопросов и проблем самих жителей, у которых всегда есть собственные предложения и инициативы.

Альберт Семенов напомнил, что ВАРМСУ объединяет вокруг себя представителей государственной власти, глав и председателей представительных органов местного самоуправления, депутатов различных уровней, экспертов и, в первую очередь, — активных граждан.

«Сегодня, когда перед республикой и ее столицей стоит немало общих целей и задач, как никогда возрастает ответственность муниципальных властей, в том числе — Якутской городской Думы. Ключевая из этих совместных целей – чтобы жизнь якутян с каждым годом улучшалась. На это направлен и указ главы Республики Саха (Якутия) о социально-экономическом развитии города Якутска на период с 2022 по 2032 годы, который будет подписан в ближайшее время», — подчеркивает председатель Гордумы.