Альберт Семенов: Мама — это наш Ангел-хранитель

Дорогие наши матери!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с самым светлым и добрым праздником — Днем матери!

Для каждого человека самый близкий человек это мама, которая любит своих детей безусловной, всепрощающей и бесконечной любовью. Даже когда мы вырастаем и покидаем родительский дом, мы всегда помним тепло и уют домашнего очага, вкус маминой выпечки, с которой ничто не сравнится. Один ее добрый взгляд, мудрый совет, слова понимания и поддержки окрыляет нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, дает веру в себя, вселяет надежду на лучшее и настраивает на успех. Ее безграничная любовь и забота ведут по жизни, оберегая нас от бед как ангел-хранитель.

По доброй традиции День матери в республике отмечается каждое третье воскресенье октября. Этот праздник был учрежден по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. Всероссийский день матери мы отмечаем в последнее воскресенье ноября.

В этот замечательный день желаю всем матерям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Пусть ваши дети растут благодарными, окружают теплом и заботой, бесконечной любовью, не забывают оказывать знаки внимания, если даже живут в другом городе. Пусть в вашем сердце живет весна, даря прекрасное настроение, а в душе царит любовь и гармония!