Альберт Семенов: Каждая сдача крови — это спасенная жизнь

Сотрудники аппарата Якутской городской Думы приняли участие в акции «Я-донор»

В России прошел Национальный День донора, в честь этого на станции переливания крови проходит акция «Я-донор».

22 апреля сотрудники аппарата Якутской городской Думы во главе с председателем Альбертом Семеновым приняли участие в акции.

«Я как и многие наши сотрудники проходим процедуру сдачи крови не в первый раз. Медики говорят, что каждая сдача крови – это спасенная жизнь. Поэтому мы не могли остаться в стороне и вместе с коллегами приняли участие в акции» — рассказал Альберт Семенов

День донора – это еще один повод напомнить о ежедневной потребности в крови и ее компонентах. Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей, препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в ДТП.