Альберт Семенов исполнил новогодние желания детей

Якутская городская Дума приняла участие в благотворительной акции «Елка добра»

Депутаты и сотрудники аппарата Якутской городской Думы присоединились к ежегодной республиканской благотворительной акции «Елка добра».

Председатель Якутской городской Думы исполнил желания юной жительницы Автодорожного округа по имени Милена и первоклассника СОШ№ 28 VIII вида Василия. Альберт Семенов на личные средства купил им замечательные новогодние подарки – настольный футбол и детективную игру «Клуэдо».

«Акция „Елка добра“ стала для наших горожан традиционной. Отрадно, что в этом году, помимо воспитанников детских домов и коррекционных школ, подарки в рамках этой акции получат и дети участников специальной военной операции. Очень важно, чтобы ни один ребенок нашего города не остался без внимания. Призываю наших горожан принять участие в акции, подарить новогоднее чудо тем, кто в этом особенно нуждается», – отметил Альберт Семенов.

Подарки для детей из детских домов, коррекционных школ, а также для семей участников специальной военной операции в рамках акции также приобрели депутаты и сотрудники аппарата Якутской городской Думы.

В акции «Елка добра» может принять участие любой желающий. Для этого необходимо выбрать на «Елке добра» открытку с именем ребенка и приобрести для него новогодний подарок. Участник может сфотографировать себя с купленным подарком, выложить фото в социальных сетях с хештэгом #Елкадобра и передать эстафету своим друзьям и близким, тем самым призвав участвовать в акции.

Акция в Якутске продолжится до 31 декабря в магазинах «Бубль Гум» по улице Кальвица, 14/5, и Дзержинского, 71, а также в магазине «Хозмаркет» по улице Чернышевского, 107/1. Отметим, что «Елка добра» также проводится и в районах республики.