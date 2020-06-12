Альберт Семенов: Главное богатство страны – ее жители
Уважаемые жители и гости столицы! Позвольте от имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравить вас с Днем России!
12 июня – знаменательный день для нашей многонациональной и дружной страны, праздник единения и гордости за нашу Родину, за ее многовековую историю, культуру, за ее жителей, которые во все времена не жалея сил трудились на благо ее развития и процветания.
Якутия всегда была, есть и будет частью великой России. Сегодня глава государства ставит перед нами новые задачи. Большая ответственность возложена на муниципалитеты. Руководство города Якутска прилагает все усилия для достижения поставленных задач по улучшению качества жизни его жителей, и вносит свой весомый вклад в развитие всей страны. Ведь именно люди главный ресурс и богатство любого города и государства и именно они главный двигатель прогресса.
Сейчас, в наше непростое время, за каждодневным трудом, стремлением к успехам во всех сферах деятельности, прежде всего, стоит ваша заслуга, дорогие жители столицы. Общими усилиями мы осуществим намеченные планы, направленные на развитие и процветание родного города и нашей страны. Так давайте делать красивой и благополучной наш родной и любимый город Якутск во имя становления мощной, единой и великой России. Искренне желаю всем жителям Якутска счастья, крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов
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