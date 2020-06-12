Альберт Семенов: Главное богатство страны – ее жители

Уважаемые жители и гости столицы! Позвольте от имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравить вас с Днем России!

12 июня – знаменательный день для нашей многонациональной и дружной страны, праздник единения и гордости за нашу Родину, за ее многовековую историю, культуру, за ее жителей, которые во все времена не жалея сил трудились на благо ее развития и процветания.

Якутия всегда была, есть и будет частью великой России. Сегодня глава государства ставит перед нами новые задачи. Большая ответственность возложена на муниципалитеты. Руководство города Якутска прилагает все усилия для достижения поставленных задач по улучшению качества жизни его жителей, и вносит свой весомый вклад в развитие всей страны. Ведь именно люди главный ресурс и богатство любого города и государства и именно они главный двигатель прогресса.

Сей­час, в на­ше не­про­стое вре­мя, за каждодневным трудом, стрем­ле­ни­ем к успе­хам во всех сферах деятельности, прежде всего, стоит ваша за­слу­га, до­ро­гие жители столицы. Об­щи­ми уси­ли­я­ми мы осу­ще­ствим на­ме­чен­ные пла­ны, на­прав­лен­ные на раз­ви­тие и про­цве­та­ние род­но­го города и на­шей страны. Так давайте делать красивой и благополучной наш родной и любимый город Якутск во имя становления мощной, единой и великой России. Ис­кренне желаю всем жи­те­лям Якутска сча­стья, креп­ко­го здо­ро­вья и бла­го­по­лу­чия, успе­хов во всех доб­рых де­лах и на­чи­на­ни­ях!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов