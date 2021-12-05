Альберт Семенов: Главная цель ЕР — выполнить обязательства по «Народной программе»

Член президиума Регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия», секретарь Якутского местного отделения ЯРО Партии «Единая Россия», председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие на всероссийском съезде партии «Единая Россия».

4 декабря в Москве прошло пленарное заседание третьего этапа юбилейного XX съезда партии. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был переизбран председателем «Единой России» на пятилетний срок.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства.

Он добавил, что успех «Единая Россия» определили не громкие лозунги, а другой стиль кампании, другой подход. Партия разработала программу в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых вопросов.

Напомним, практически с каждого региона были собраны предложения от населения по повышению качества и уровня жизни. Предложения, собранные в Народную программу, показали, что граждане от новой Госдумы ждут повышения заработной платы и пенсии, улучшение мер государственной поддержки лицам, кто потерял работу и не может трудоустроиться и т.д. Сбор предложений шел на сайте NP.ER.RU и в общественных приемных «Единой России».

Народная программа затрагивает все сферы жизни и станет обязательным к исполнению в ближайшие годы.

«При Генсовете созданы специальные комиссии, которые соответствуют ключевым задачам и направлениям нашего документа. Это позволит вести мониторинг исполнения народной программы, оперативно разрабатывать меры, направленные на ее эффективное и своевременное исполнение. С разделами программы и работой комиссий необходимо скоординировать и реализацию партийных проектов», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме этого, на съезде подвели итоги сентябрьских выборов в Госдуму и провели ротацию руководящих органов партии. По итогам парламентских выборов «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов.

«Партия на протяжении 20 лет предложила огромное количество мер, направленных на поддержку россиян, семей с детьми, материнства. Как было указано в предвыборной программе, были включены пожелания и предложения, которые идут от народа.

В ходе сбора предложений в Народную программу от якутян поступило свыше 16 000 предложений. Жители Якутска и Заречных улусов ждут строительство Ленского моста, который позволит снять изолированность и отразится на формировании более доступных цен и тарифов. Кроме этого, прочие работники, которые не попали в «майские указы», ставят вопросы индексации заработной платы, возвращения прежнего пенсионного возраста, субсидирования авиабилетов.

Сейчас главная цель «Единой России» — полностью выполнить обязательства, заложенные в народной программе», — резюмировал Альберт Семенов.