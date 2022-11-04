Альберт Семенов: единство всего народа помогало России преодолевать невзгоды
Уважаемые жители города Якутска!
От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник — символ неразрывной связи нашего народа с судьбой Отечества, с его историей, полной великих достижений, тяжелых испытаний и героических побед. Это дань уважения российского народа к переломным страницам отечественной истории, глубокой любви к Родине, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений предков.
Сейчас он вдвойне особенный и волнительный для всех жителей нашей многонациональной, необъятной Родины. Ведь в самые трудные исторические периоды именно единство всего народа помогало России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
Жители Якутии всегда вносили и вносят достойный вклад в укрепление государства и единства российского общества. Уверен, что мы, объединившись вокруг общего лидера и цели защиты и развития России, решим все задачи, поставленные перед нами во благо процветания республики и страны.
Поздравляю всех жителей города Якутска с Днем народного единства! Желаю всем мира, добра, успехов и созидания во благо своих семей, малой Родины и Российской Державы! Ведь Россия — наша общая Родина и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.
Председатель Якутской городской Думы
Альберт Семенов
+7 (999) 174-67-82
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