Альберт Семенов: Быть для детей ярким примером…

Уважаемые жители и гости города Якутска! Дорогие наши дети!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Забота о подрастающем поколении является одним из основных и важных условий развития современного общества. Все взрослые должны прилагать усилия, чтобы наши дети росли здоровыми, порядочными и счастливыми. Лучший способ достижения указанной цели — быть для детей ярким примером, поддерживать и словом, и делом, окружить их любовью и заботой, дать надежную опору в жизни.

В Международный день защиты детей поздравляю всех тех, кто стоит на страже интересов детей, принимает участие в их образовании и воспитании. Желаю всем вам крепкого здоровья, а ребятам — веселых летних каникул, ярких впечатлений и исполнения всех желаний!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Никандрович Семенов