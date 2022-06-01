Праздники
Альберт Семенов: Быть для детей ярким примером…
Уважаемые жители и гости города Якутска! Дорогие наши дети!
От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Забота о подрастающем поколении является одним из основных и важных условий развития современного общества. Все взрослые должны прилагать усилия, чтобы наши дети росли здоровыми, порядочными и счастливыми. Лучший способ достижения указанной цели — быть для детей ярким примером, поддерживать и словом, и делом, окружить их любовью и заботой, дать надежную опору в жизни.
В Международный день защиты детей поздравляю всех тех, кто стоит на страже интересов детей, принимает участие в их образовании и воспитании. Желаю всем вам крепкого здоровья, а ребятам — веселых летних каникул, ярких впечатлений и исполнения всех желаний!
Председатель Якутской городской Думы Альберт Никандрович Семенов
+7 (999) 174-67-82
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