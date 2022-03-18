Альберт Семенов: «Будут приняты меры по поддержке граждан, бизнеса и производства»

Сегодня, 18 марта состоялось совещание Главы Республики Саха (Якутия) по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Саха (Якутия). На совещании принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Айсен Николаев поручил обеспечить исполнение всех Национальных проектов и сохранить темпы экономического роста в республике. В условиях санкций против России будут приниматься решения для защиты граждан, бизнеса и производства.

В ближайшее время в Госсобрание Ил Тумэн будут направлены проекты закона о корректировке государственного бюджета республики и других законов в рамках антикризисных мер.

Как известно, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Он провел совещание о мерах поддержки регионов.

«В это непростое время, когда наблюдается стремительный рост цен на продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, бытовую технику мы должны позаботиться о социально незащищённых слоях населения, это в первую очередь пенсионеры, многодетные семьи, семьи с низким доходом.

Мы понимаем, что граждане с низкими доходами пострадают в первую очередь. Поэтому будут приняты меры по повышению пенсий, социальных пособий, МРОТ, а также увеличат зарплату работникам бюджетной сферы, работникам социальной сферы», — прокомментировал Альберт Семенов.

Поддержка семей с детьми также будет в центре внимания. Так, с 1 апреля будут введены выплаты на детей от 8 до 16 лет. Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребенка в семье. Эту помощь от государства получат семьи с невысокими доходами. В случае, если родители потеряют работу помощь от государства будет оказана в кратчайшие сроки.

Кроме того, будет проводиться работа по мониторингу розничных цен на продукты, лекарства и товары первой необходимости. Чрезмерное превышение предпринимателями торговой надбавки будет пресекаться.

«В условиях санкций российская экономика адаптируется к новым реалиям, для этого будут выделены необходимые ресурсы по поддержке малого бизнеса. Будет развиваться импортозамещение, откроются новые направления собственного производства.

Текущая ситуация это испытание до всех нас, мы сможем его пройти упорным трудом, совместной работой, оказывая друг другу взаимную поддержку. Я верю, мы преодолеем все трудности и станем ещё сильнее», — подытожил Альберт Никандрович.