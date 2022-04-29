Альберт Авдолян: Главным достоянием Якутии всегда остаются люди

Со 100-летием образования ЯАССР Главу Якутии Айсена Николаева и всех жителей республики поздравил учредитель благотворительного фонда «Новый дом», председатель совета директоров «Эльга Уголь» Альберт Авдолян.

«За прошедшее столетие Республика Саха (Якутия) прошла полный трудностей и свершений путь к развитию и новому качеству жизни. Сегодняшняя Якутия сверкает ярким алмазом в драгоценном ожерелье субъектов Российской Федерации. Она богата природными ресурсами и чудесами природы, но главным достоянием всегда остаются люди — надежные, талантливые и трудолюбивые», — сказал он.

Альберт Авдолян отметил, что сотрудники Эльгинского угольного проекта и Якутской топливно-энергетической компании гордятся своим участием в экономическом и социальном развитии республики, и пожелал якутянам реализации намеченных планов и успехов в добрых делах.