29.04.2022
20:33
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Праздники

Альберт Авдолян: Главным достоянием Якутии всегда остаются люди

Со 100-летием образования ЯАССР Главу Якутии Айсена Николаева и всех жителей республики поздравил учредитель благотворительного фонда «Новый дом», председатель совета директоров «Эльга Уголь» Альберт Авдолян.

«За прошедшее столетие Республика Саха (Якутия) прошла полный трудностей и свершений путь к развитию и новому качеству жизни. Сегодняшняя Якутия сверкает ярким алмазом в драгоценном ожерелье субъектов Российской Федерации. Она богата природными ресурсами и чудесами природы, но главным достоянием всегда остаются люди — надежные, талантливые и трудолюбивые», — сказал он.

Альберт Авдолян отметил, что сотрудники Эльгинского угольного проекта и Якутской топливно-энергетической компании гордятся своим участием в экономическом и социальном развитии республики, и пожелал якутянам реализации намеченных планов и успехов в добрых делах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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