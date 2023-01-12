12.01.2023
21:31
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Происшествия

Алабай нанес якутянке множественные раны головы. Ищут хозяина

В Якутске ведутся поиски владельца алабая, напавшего на женщину в парке активного отдыха «Урдэл». Департамент ветеринарии Якутии сообщает, что направил письмо в МВД республики, сообщает ЯСИА. Наличие хозяина предполагают из-за ошейника, который надет на собаку.

Инцидент произошел 7 января, жертва нападения получила множественные раны головы. Пострадавшую еле удалось отбить.

Сейчас собака находится в приюте для безнадзорных животных. Ветеринары провели осмотр и взяли анализы на проверку бешенства. Результаты исследования будут готовы в течение 10 дней.

Если у алабая установят наличие немотивированной агрессии, а владелец не объявится, то собака останется в приюте пожизненно.

Отмечается, что инспекторы Департамента ветеринарии Якутии за 2022 год вынесли 140 постановлений за нарушение правил содержания животных. Предупреждение получили 48 человек, еще 92 — оштрафованы на сумму более 104 тысяч рублей.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА
Один комментарий на «Алабай нанес якутянке множественные раны головы. Ищут хозяина»
  1. Роман 12.01.2023 22:41

    Пусть мэрия и депутаты гордумы платят расходы на лечение и моральный ущерб за нанесенный ущерб здоровью. Ими же приняты подзаконные акты в защиту стай хищников

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