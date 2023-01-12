Происшествия
Алабай нанес якутянке множественные раны головы. Ищут хозяина
В Якутске ведутся поиски владельца алабая, напавшего на женщину в парке активного отдыха «Урдэл». Департамент ветеринарии Якутии сообщает, что направил письмо в МВД республики, сообщает ЯСИА. Наличие хозяина предполагают из-за ошейника, который надет на собаку.
Инцидент произошел 7 января, жертва нападения получила множественные раны головы. Пострадавшую еле удалось отбить.
Сейчас собака находится в приюте для безнадзорных животных. Ветеринары провели осмотр и взяли анализы на проверку бешенства. Результаты исследования будут готовы в течение 10 дней.
Если у алабая установят наличие немотивированной агрессии, а владелец не объявится, то собака останется в приюте пожизненно.
Отмечается, что инспекторы Департамента ветеринарии Якутии за 2022 год вынесли 140 постановлений за нарушение правил содержания животных. Предупреждение получили 48 человек, еще 92 — оштрафованы на сумму более 104 тысяч рублей.
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