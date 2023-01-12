Алабай нанес якутянке множественные раны головы. Ищут хозяина

В Якутске ведутся поиски владельца алабая, напавшего на женщину в парке активного отдыха «Урдэл». Департамент ветеринарии Якутии сообщает, что направил письмо в МВД республики, сообщает ЯСИА. Наличие хозяина предполагают из-за ошейника, который надет на собаку.

Инцидент произошел 7 января, жертва нападения получила множественные раны головы. Пострадавшую еле удалось отбить.

Сейчас собака находится в приюте для безнадзорных животных. Ветеринары провели осмотр и взяли анализы на проверку бешенства. Результаты исследования будут готовы в течение 10 дней.

Если у алабая установят наличие немотивированной агрессии, а владелец не объявится, то собака останется в приюте пожизненно.

Отмечается, что инспекторы Департамента ветеринарии Якутии за 2022 год вынесли 140 постановлений за нарушение правил содержания животных. Предупреждение получили 48 человек, еще 92 — оштрафованы на сумму более 104 тысяч рублей.