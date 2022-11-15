Экономика
АК«Якутия» «каннибализировала» два самолета в Sukhoi Superjet 100 — РБК
Авиакомпания «Якутия» каннибализировала, (то есть разобрала до нерабочего состояния) два из четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. На самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и «ряд других ключевых агрегатов» и в таком состоянии «суперджеты» находятся уже больше года, рассказал один из источников. Представитель лизинговой компании ГТЛК подтвердил, что из четырех SSJ100 «два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы». После проверки ГТЛК обратилась за экспертной оценкой к авиакомпании «Иркут», которая производит SSJ100, и Объединенной двигателестроительной корпорации. Там ответили, что в условиях санкций восстановить самолеты пока «не представляется возможным»
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Ну почему только «Якутия», все авиакомпании будут «пожирать» свои нелетабельные самолеты, правительство разрешило, запчасти негде брать. Мишустин сказал что в след году произведут 50 двигателей для «супержестей», но это капля в море, в России нет вообще двигалетестроения получается, кроме для военных?