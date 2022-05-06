Акушеры и генетики выступили на НВК Саха

Медики активно проводят различные мероприятия, посвященные Году Матери, объявленному в республике. Выездные профилактические осмотры женщин всех возрастов, ярмарки здоровья, Школы будущих мам, Школы питания мамы и ее ребенка, Дни открытых дверей в родильных домах и женских консультациях, акции здоровья идут в городах и селах республики, привлекая внимание общественности к здоровью женщины.

Главный внештатный акушер-гинколог Минздрава республики, директор Перинатального центра Республиканской больницы №1-Национального центра медицины Татьяна Павлова поделилась новостью, что в Международный день акушерки врачи акушеры-гинекологи, неонатологи и генетики центра выступили в программе ЭЙГЭ НВК САХА и рассказали о том, как проводится акушерско-гинекологическая и неонатологическая помощь женскому населению республики.

Врачи говорили в прямом эфире о пользе грудного вскармливания, правильном питании матери и ребенка, тонкостях комбинированного скрининга во время беременности, об экстракорпоральном оплодотворении и поэтапной подготовке к ЭКО.

Разговор получился обоюдно полезный, врачей буквально завалили вопросами, телезрителям было интересно узнать все из первых уст, а врачей интересовало, что волнует женщин, на какие вопросы им хотелось бы получить подробные ответы.

Замечу, телевизионная программа ЭЙГЭ и ее редактор Татьяна Дьячковская постоянно и заинтересованно сотрудничают с Министерством здравоохранения республики и его подведомственными медицинскими организациями, освещая вопросы профилактики заболеваний и знакомя якутян с медицинскими работниками республики.