Акушеры-гинекологи обсудили актуальные вопросы работы

Около ста врачей-акушеров-гинекологов ​ собрала в конференц-зале ​ ​Перинатального​ центра Якутской республиканской клинической больницы Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. От теории к практике». Мероприятие было посвящено 180-летнему юбилею ЯРКБ. Организаторами выступили Министерство здравоохранения республики, Медицинский институт СВФУ и Якутская республиканская клиническая больница.

Представлю гостей. Это люди, хорошо известные в отрасли акушерства и гинекологии:Татьяна Белокриницкая, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета дополнительного профессионального образования Читинской государственной медицинской академии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по акушерству и гинекологии в Дальневосточном Федеральном округе, член Правления Российского общества акушеров-гинекологов, член Президиума Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов (Чита) и Николай Анкудинов, врач акушер-гинеколог, руководитель Екатеринбургского акушерского дистанционного консультативного центра (Екатеринбург), член Международной ассоциации репродуктивной медицины МАРС, член ассоциации менеджеров медицинских организаций (АММО).

Приветственным словом открыла конференцию заместитель министра здравоохранения республики Любовь Бурнашева. Любовь Степановна выразила признательность всем участникам мероприятия и пожелала им приобрести новые знания, которые станут залогом качественной работы акушерско-гинекологической службы.

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава, заведующая акушерским физиологическим отделением Перинатального центра ЯРКБ Людмила Шек рассказала участникам конференции об итогах деятельности акушерско–гинекологической службы республики.

На конференции выступили ведущие акушеры-гинекологи нашей республики: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ Роза Филиппова;

д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ Наталья Дуглас и заместитель главного врача Якутской республиканской клинической больницы по акушерству и гинекологии Данара Донская.

— Цель конференции — повышение качества ​ оказания медицинской помощи населению ​ Республики Саха (Якутия) в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, — сказала главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава республики Людмила Шек. — Учитывая непростую демографическую ситуацию в России, ослабление и ухудшение репродуктивного здоровья женщин в первую очередь хотелось бы обратить внимание практикующих врачей на самые важные моменты нашей работы.

Научная часть конференции состояла из следующих докладов:

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна. Критические акушерские состояния: структура и основы современного менеджмента. Аменорея и олигоменорея: международный консенсус по диагностике и алгоритмам ведения пациенток. Дисгормональная дисплазия молочной железы: зона ответственности акушера-гинеколога. Климактерические расстройства и рак молочной железы. Пути решения проблемы.

Анкудинов Николай Олегович. IT инструменты в управлении службой родовспоможения: от цифры к качеству. Дистанционный мониторинг здоровья беременных: личный кабинет пациента, электронные дневники самоконтроля и постоянная обратная связь.

Дуглас Наталья Ивановна. Как сохранить здоровье женщины после 40–45 лет (Опыт работы кабинета «Орхидея» по обследованию женщин 40+).

Филиппова Роза Дмитриевна. Анализ исходов беременности при COVID 19 по РС (Я).

Пуляева Елена Львовна. ВИЧ — зона ответственности каждого врача.

— Когда планировали конференцию, решили, — поделилась Людмила Александровна Шек, — что наряду с докладами ведущих специалистов в программу конференции включим мастер-классы и не ошиблись, мастер- классы наших ведущих специалистов, думаю, были эффективны.

Мастер-классы врачей-клиницистов Анны Ераскумовой, Ууйэ Пестряковой и Людмилы Сафаргалеевой оказались, как и ожидалось, востребованными и слушали их коллеги с большим вниманием. При помощи современных технологий, доктора показали, как можно с использованием специальных муляжей, фантомов и тренажеров, обеспечивающих создание реальности медицинских вмешательств и процедур совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки.

Я не могла не поинтересоваться мнением о конференции у ее участников. Исчерпывающую оценку работы конференции дала д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ, отличник здравоохранения РФ и РС (Я), заслуженный врач республики Роза Филиппова.

— По статистическим данным, лидирующее положение по гинекологической заболеваемости занимают воспалительные процессы органов малого таза; во время беременности у каждой второй беременной — анемия, у каждой третьей заболевание почек, и это достоверно выше, чем показатели по РФ. Болезненность молодого поколения настораживает… Состояние репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни человека, ответственным отношением к своему здоровью, а также уровнем его информированности об основах репродуктивного здоровья, возможностях его сохранения и реализации репродуктивных прав. Обо всем этом очень ёмко, грамотно и на высоком профессиональном уровне доложила в докладе «Критические акушерские состояния:структура и основы современного менеджмента» Белокриницкая Татьяна Евгеньевна. Передовой мировой опыт в области медицинского образования свидетельствует, что повышение эффективности обучения возможно при внедрении современных инновационных технологий. Этому была посвящена презентация «IT инструменты в управлении службой родовспоможения: от цифры к качеству» Анкудинова Николая Олеговича.

Со свойственной ей эмоциональностью Роза Дмитриевна выразила общее мнение своих коллег.

— 2023 год позволил нам собраться в очном формате, и это так здорово! Мы это стали понимать и ценить после пандемийных ограничений, связанных с ковидной инфекцией… Но есть и положительный опыт дистанционных общений — врачи отдаленных улусов, которые по производственной причине (врач акушер-гинеколог обязан быть на рабочем месте 24/7) подключились к нам и получили всю информацию, с возможностью диалога.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. От теории к практике» стала универсальной площадкой для обмена опытом и обсуждения наиболее острых проблем в области акушерства и гинекологии.