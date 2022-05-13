Акушерки ЯГБ №3 стали победителями профессиональных конкурсов

Медики ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» стали победителями профессиональных конкурсов.

Акушерка консультационно-диагностического отделения Ольга Неустроева заняла 1 место в конкурсе «Мама — хранительница традиций». Организатором республиканского конкурса, посвященного Году Матери в Республике Саха (Якутия) стала республиканская региональная организация «Ассоциация средних медицинских работников Республики Саха (Якутия)». Целью конкурса являлось формирование ценностного отношения к семейным традициям, воспитания чувства уважения и любви к близким людям, формирование творческой активности матерей. Конкурс проводился по трем номинациям «Мама и профессия», «Мама-хранительница традиций» и «Многодетное Счастье».

Анна Никитина — акушерка консультационно-диагностического отделения заняла 3 место в конкурсе среди акушерок медицинских организаций города Якутска «Моя профессия — АКУШЕРКА», посвященного 30-летию РАМС и Всемирному Дню Акушерки.

В конкурсе приняли участие специалисты со средним профессиональным образованием по специальности «Акушерское дело», занимающие должности акушерок, имеющие стаж работы не менее 3 лет, члены РОО «АСМР РС (Я)». В ходе состязаний определили лучших специалистов акушерской службы среди среднего медицинского персонала, повысили профессиональные компетенции акушерок. Конкурс организовали Министерство здравоохранения и Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Республики Саха (Якутия)».