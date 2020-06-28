Актуальный разговор. Защита прав граждан в условиях ограничительных мер

В режиме видеоконференцсвязи состоялся ежегодный республиканский семинар-совещание «Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Саха (Якутия)» по теме «Защита прав граждан в условиях ограничительных мероприятий».

Тема семинара-совещания раскрывалась по трем самым актуальным направлениям: охрана здоровья, защита трудовых прав и административная ответственность.

От имени руководства республики участников приветствовала первый заместитель руководителя АГиП РС(Я) Елена Кузнецова. Рабочая часть семинара началась с доклада Уполномоченного по правам человека в Якутии Сарданы Гурьевой на тему «Защита прав граждан в условиях ограничительных мероприятий». Также выступили заместитель министра здравоохранения РС(Я) Роман Савин, заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Альбина Трубина , представители Управления Роспотребнадзора по РС(Я) , Росздравнадзора по РС(Я), Прокуратуры РС(Я) и другие официальные лица. Всего в семинаре-совещании в формате видеоконференцсвязи приняло участие более 80 человек.

Эксперты ответили на вопросы, задаваемые в ходе семинара.

Так, например, был задан вопрос из Эвено-Бытантайского района: «Обращается мать солдата, который должен 3 июля демобилизоваться и приехать в Якутск из другого региона. Как он должен проходить режим самоизоляции? Дома и у родственников нет возможности предоставить отдельное помещение». Ответ дан сотрудниками Роспотребнадзора, что демобилизованного заберут в обсерватор, если билета до конечного пункта нет.

На вопрос из того же района «Когда будут работать детские реабилитационные центры для детей инвалидов г. Якутска?» дан ответ Минтрудом РС(Я): «В настоящее время, в связи с введением режима повышенной готовности, приостановлена очная деятельность по работе с детьми в республиканском реабилитационном центре в г. Якутске. Вместе с тем, проводятся занятия в дистанционном формате. Решение об открытии будет приниматься при учёте всех обстоятельств, в первую очередь эпидемиологической ситуации».

Вопрос из Чурапчинского района: «Требуется ли сдача анализов участниками ЕГЭ и работников ППЭ». Дан ответ от Роспотребнадзора: «Участники ЕГЭ не сдают анализы, по ППЭ сдают определенные районы и Якутск — члены УИК».

Вопрос жителя Эвено-Бытантайского района: «Группа туристов сделала предоплату в агентство «Библио-Глобус» через туроператора «Море рядом» на отдых в Анапе. По известным причинам отдых отменен, не могут добиться возврата денежных средств. Предлагают перенос даты отдыха» Получено разъяснение Роспотребнадзора РС(Я), что «обязательство должно быть исполнено в установленные договором сроки. То есть исполнитель не может исполнить обязательство, потребитель вправе потребовать вернуть аванс. Исполнитель может предложить перенести срок. Однако выбор остаётся за потребителем. Пусть обратится в Роспотребнадзор для оказания помощи в судебной защите».

Вопрос, касающийся трудовых прав, задан из Ленского района: «Проконсультируйте, пожалуйста, есть ли правовые основания тому, что предприятие обязывает работников взять отпуск на месяц без содержания. И работник должен сам для себя решить, как он возьмёт этот месяц — разделит по неделям, либо сразу весь месяц. Организация не бюджетная». Предоставлено разъяснение от Минтруда РС(Я): «Работодателям рекомендованы такие формы оформления трудовых отношений: перевод на дистанционную работу — как приоритет, при наличии организационно-технических условий; предоставление по согласованию с работником оплачиваемого отпуска вне графика. Предоставление неоплачиваемого отпуска по инициативе работодателя без согласия работника — незаконно».

По итогам работы семинара-совещания принят ряд рекомендаций органам власти республики , которые будут опубликованы на сайте со сборником докладов участников семинара-совещания, а также направлены в компетентные органы для рассмотрения.