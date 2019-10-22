Актуальные требования к фотографии для загранпаспорта

При подаче заявления для оформления заграничного паспорта крайне важно знать, как правильно сделать фотографию на паспорт. Рассмотрим общие требования к фото:

Снимок должен быть чётким, хорошего качества, без затемнений и засвеченных участков. Фото, которые подаются в бумажном виде, должны быть напечатаны на матовой бумаге. Глянцевые фотографии не принимаются, потому что их нельзя заламинировать. Запрещено редактирование фотографий при помощи специальных компьютерных программ, таких как «Photoshop». Принимаются как чёрно-белые, так и цветные фотографии. Изображение на снимке может быть в овале и без него. Изображение располагается строго по центру фото. Фон за фотографирующимся должен быть светло-серый либо светло-голубой. Присутствие на фоне рисунков и узоров недопустимо. Цветовая гамма фотографии не должна быть чересчур светлой или, наоборот, тёмной, должны использоваться исключительно естественные цвета. Свет играет немаловажную роль: на лице и фоновом полотне не должно быть теней. Главное – чтобы прожектор не ослеплял и не заставлял щуриться. Использовать разрешается только фотографии, сделанные менее чем 6 месяцев назад. Любые фото, на которых человек по каким-либо причинам не похож на себя, не годятся для загранпаспорта. Изображение должно полностью соответствовать внешнему виду заявителя на момент подачи документов. Фотографии, сделанные в формате, требуемом для общегражданского паспорта или визы, не подойдут.

Какую выбрать одежду для фотографии на загранпаспорт?

Одежды на фотографии в паспорте практически не видно, и, тем не менее, к ней также предъявляются некоторые требования. Поэтому перед тем как выбрать, в чем фотографироваться на загранпаспорт нового поколения, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Форма одежды может быть деловой или свободной. Она не должна создавать лишний объем на уровне шеи и плеч: женщинам не следует выбирать платья с оборками и подплечниками, а также наряды, декорированные множеством украшений, которые будут создавать блики. Стоит отдать предпочтение однотонным вещам светлых оттенков, не пёстрым. Однако белая одежда не подойдёт – она сливается с фоном. Категорически запрещено делать фотографии в спецодежде, спортивной и служебной форме.

Какие существуют требования к лицу, очкам и головным уборам

Когда гражданин, собирающийся оформлять заграничный паспорт, заказывает фотографии в фотосалоне или фотографируется самостоятельно, важно помнить обо всех нюансах относительно того, как должно выглядеть лицо на снимке:

Лицо должно быть повёрнуто строго анфас. Овал лица должен быть полностью открыт. На лице не должно быть эмоций. Улыбки, вздёрнутые брови или поджатые губы неприемлемы. Состояние человека должно быть спокойным, он не должен быть напряжён. Глаза должны смотреть прямо в объектив камеры – если взгляд будет направлен в сторону, фотографию не примут. Линия, соединяющая глаза, должна быть горизонтальной, без наклона. Эффект “красных” глаз недопустим. Перед фотографированием нельзя наносить грим или яркий макияж, которые значительно искажают выражение лица. Максимум, что можно себе позволить – лёгкий дневной макияж. Волосы нужно аккуратно собрать в хвост или косу или оставить распущенными, при этом не закрывая лицо или отдельные его части. Волосы сбоку не должны скрывать овал лица. Если чёлка обычно закрывает один глаз, всё равно придётся её убрать. Освещение не должно искажать естественный цвет кожи.

Отдельный пункт в требованиях, в какой одежде фотографироваться на загранпаспорт, относится к наличию головных уборов: они допустимы, только если гражданин является приверженцем религии, запрещающей появление на людях с непокрытой головой.

Люди часто сомневаются, можно ли фотографироваться на документы в головном уборе, если их имидж и стиль одежды предполагают постоянное его ношение. Ответ здесь однозначный: шляпы, береты, кепки, платки и прочие головные уборы, используемые как аксессуары, надевать перед фотосъёмкой нельзя.

Очки с прозрачными и тёмными стёклами как украшение также не должны присутствовать на фотографии. Однако если человек вынужден носить их ежедневно для коррекции зрения, очки можно оставить.

Если вы носите очки от солнца или только во время работы, перед камерой их лучше снять.

Несмотря на то, что фотографию гражданина в очках, пригодную для загранпаспорта, сделать сложнее, требования выполнить всё же возможно: