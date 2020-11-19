Актуальные данные по коронавирусу в Якутии

Сегодня, 19 ноября, министр здравоохранения Якутии Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

За последние сутки в республике зарегистрировано 219 новых случаев COVID-19, т.ч. 45 носителей новой коронавирусной инфекции:

Из них в Якутске — 122 случая

-Мирнинский район 7 случаев;

-Алданский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский и Олекминский районы по 6 случаев;

-Аллаиховский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский и Сунтарский районы по 4 случая;

-Анабарский, Верхневилюйский, Верхоянский, Горный, Кобяйский, Ленский, Оленекский, Таттинский и Усть-Алданский районы по 3 случая;

-Амгинский, Жиганский, Хангаласский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Булунский, Момский, Томпонский, Усть-Майский и Усть-Янский районы по 1 случаю.

Напоминаю о том, что изменился алгоритм взятия анализов. Мы сейчас не берем анализ ПЦР у контактных лиц, если у них нет соответствующих признаков болезни.

Вчера президент РФ Владимир ПУТИН объявил о том, что выплаты медработникам будут продолжаться в новом формате. Это будет как социальная выплата через Фонд социального страхования.

Приближаются новогодние праздники, мы призываем население соблюдать все правила безопасности, отменить корпоративные праздники и беречь свое здоровье.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведен 5 591 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 737 000 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 17632 случая заболевания COVID-19, 198 случаев летального исхода.