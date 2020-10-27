Актуальные данные по коронавирусу в Якутии

Сегодня, 27 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается стабильно напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 177 новых случаев коронавируса.

Из них в Якутске — 95.

Нюрбинский район — 17 случаев;

Мегино-Кангаласский район — 9 случаев;

Амгинский, Нерюнгринский, Оймяконский районы — по 6 случаев;

Олекминский, Усть-Алданский районы — по 5 случаев;

Горный, Момский и Оленекский районы — по 4 случая;

Аллаиховский и Ленский районы — по 3 случая;

Алданский, Вилюйский и Намский районы — по 2 случая,

Булунский, Кобяйский, Таттинский и Хангаласский районы — по 1 случаю.



Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.



В ряде районов отмечается отсутствие препаратов.

За сутки лабораториями республики проведено 4 157 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 605 607 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 12893 случая заболевания COVID-19, 136 случаев летального исхода.