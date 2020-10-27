Актуальные данные по коронавирусу в Якутии
Сегодня, 27 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается стабильно напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 177 новых случаев коронавируса.
Из них в Якутске — 95.
Нюрбинский район — 17 случаев;
Мегино-Кангаласский район — 9 случаев;
Амгинский, Нерюнгринский, Оймяконский районы — по 6 случаев;
Олекминский, Усть-Алданский районы — по 5 случаев;
Горный, Момский и Оленекский районы — по 4 случая;
Аллаиховский и Ленский районы — по 3 случая;
Алданский, Вилюйский и Намский районы — по 2 случая,
Булунский, Кобяйский, Таттинский и Хангаласский районы — по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
В ряде районов отмечается отсутствие препаратов.
За сутки лабораториями республики проведено 4 157 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 605 607 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 12893 случая заболевания COVID-19, 136 случаев летального исхода.
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