Актуальное о COVID-19 в Якутии

На 25.10.2020 г. выявлено 178 новых случаев COVID-19, в т.ч. 33 носителя новой коронавирусной инфекции:

Якутск — 95, Нюрбинский район 13, Алданский район – 12 случаев; Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 6 случаев; Горный район 5 случаев; Аллаиховский, Жиганский районы по 4 случая; Анабарский, Ленский, Хангаласский районы по 3 случая; Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский, Мирнинский, Нерюнгринский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 2 случая; Булунский, Кобяйский, Олекминский, Оленекский, Томпонский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки – 2.

За сутки лабораториями республики проведено 5881 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 597 158 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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