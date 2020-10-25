25.10.2020
11:33
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Коронавирус
Актуальное о COVID-19 в Якутии
На 25.10.2020 г. выявлено 178 новых случаев COVID-19, в т.ч. 33 носителя новой коронавирусной инфекции:
Якутск — 95,
Нюрбинский район 13,
Алданский район – 12 случаев;
Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 6 случаев;
Горный район 5 случаев;
Аллаиховский, Жиганский районы по 4 случая;
Анабарский, Ленский, Хангаласский районы по 3 случая;
Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский, Мирнинский, Нерюнгринский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 2 случая;
Булунский, Кобяйский, Олекминский, Оленекский, Томпонский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки – 2.
За сутки лабораториями республики проведено 5881 исследование на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 597 158 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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