Актуальное интервью с Александром Каниным

В преддверии пятой годовщины со Дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией, советник Главы Республики Саха (Якутия) Александр Николаевич Канин примет участие в телевизионной передаче «Актуальное интервью».

Передача состоится в пятницу,15 марта в 11 час. 13 мин. на канале «Якутия 24».

Программа «Актуальное интервью» выходит в формате прямого эфира ежедневно. Для телезрителей из первых уст раскрываются актуальные темы, волнующие каждого.

Как известно, 18 марта страна отмечает День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Во всех регионах и городах проводятся торжественные мероприятия, акции, флешмобы, выставки, конкурсы и концерты.

В честь знаменательной даты в Республике Саха (Якутия) состоится фестиваль «Крымская весна — 2019». Широкая культурная программа охватывает все улусы и города республики.