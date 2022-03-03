Актуально: как снизить аварийность на дорогах?

Госавтоинспекция и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии обсудили вопросы по снижению дорожной аварийности. Принятые решения будут способствовать достижению ключевых показателей реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе рабочего совещания Госавтоинспекции и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии обсудили вопросы по снижению дорожной аварийности. В совещании приняли участие начальник региональной Госавтоинспекции Александр Архипов, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев, представители «Управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия), казенного предприятия Республики Саха (Якутия) «Дороги Арктики», руководители подразделений и служб ведомств.

Специалисты дорожной отрасли и сотрудники ГИБДД наметили мероприятия по повышению безопасности дорожного движения с применением дополнительных комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД. Так, уже в текущем году на автодорогах региона будут установлены еще 30 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на наиболее аварийных участках федеральных, региональных и городских дорог.

Уже летом планируется запуск автоматического пункта весового контроля на 66- километре автодороги «Умнас» в Хангаласском районе. Эта мера необходима для сохранения автомобильных дорог от разрушения, одной из причин которого становится чрезмерная нагрузка, особенно в период межсезонья. В перспективе – создание сетипунктов весового контроля на автозимниках и ледовых переправах регионального значения.

Также в ходе встречи ее участники единодушно поддержали создание единой республиканской диспетчерской службы по контролю за передвижением транспортных средств, перевозящих пассажиров, опасные или крупногабаритные грузы, мониторингу за состоянием автомобильных дорог регионального значения и т.д. Такая служба позволит в онлайн-формате отслеживать маршруты движения, соблюдение режимов труда и отдыха водителями, более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации или происшествия. Планируется, что такая единая диспетчерская объединит разные ведомства, отвечающие в том или ином аспекте за состояние БДД в регионе.

Главный государственный инспектор БДД отметил, что до сих пор остается открытым вопрос организации специализированной стоянки для временно задержанных грузовых транспортных средств, а для эффективного функционирования такого объекта необходим специальный эвакуатор для грузовых авто. Также Александр Архипов заострил внимание на необходимости разработки документации по организации дорожного движения на автозимниках регионального значения Республики Саха (Якутия): ее отсутствие добавляет сложностей при контроле за содержанием дороги, а также правильности применения знаков и ориентиров для водителей.

Не менее остро стоит в республике и вопрос технического осмотра транспорта. На это обратил внимание врио заместителя начальника УГИБДД Алексей Кривошеев. Он подчеркнул, что сегодня, к примеру, в г. Якутске имеется лишь пять пунктов техосмотра, из которых только два работают в нормальном режиме. Это создает сложности для граждан, предприятий и организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, возникли очереди. Между тем, необходимо обеспечить возможность прохождения проверки технического состояния транспортных средств в соответствии с изменениями в его порядке и введением штрафных санкций за не прохождение ТО с 1 марта. Алексей Евгеньевич отметил, что решение проблемы должен взять на себя государственный орган – Минтранс.

В рамках встречи участники совещания обсудили еще ряд проблем, решение которых требует особенного внимания: это и установка искусственных дорожных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах на участках автодорог регионального значения, проходящих через населенные пункты, в том числе вблизи детских организаций, и порядок проведения работ по ремонту автодорог, и организация информационно-пропагандистской деятельности по повышению культуры участников дорожного движения.

По всем рассмотренным вопросам приняты совместные конструктивные решения, реализация которых позволит повысить безопасность движения по автодорогам региона и будет способствовать достижению ключевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий.