17.11.2022
18:19
193

Погода

Актуально для Якутии: теплые брюки можно снять легким движением руки — видео

Отличная идея для жителей Якутии. Эти теплые брюки можно снять легким движением руки. Видео тгк Аартык

Фото: тгк Аартык
Источник: тгк Аартык

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