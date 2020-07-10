10.07.2020
11:04
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Коронавирус

Актуальная статистика по COVID-19 в Якутии

Сегодня, 10 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавируса. 26 человек выздоровели, подтверждены 2 летальных исхода.

Из них 45 в Якутске, 4 в Ленском районе, 3 в Хангаласском улусе. По 1 случаю в Верхоянском и Алданском районах.

В одном из соцучреждений Алданского района обнаружен коронавирус. Руководство учреждения отстранено.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4710 случаев заболевания COVID-19. из них 3719 (79%) – в городе Якутске. На сегодняшний день выздоровело 110 человек, за весь период — 4765 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 2983 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 249 495

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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