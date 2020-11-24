Актуальная статистика COVID-19 в Якутии

Сегодня, 24 ноября, оперштаб республики сообщил о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса, в т.ч. 49 носителей COVID-19:

-Якутск – 118 случаев;

-Олекминский район 11 случаев;

-Алданский и Сунтарский районы по 9 случаев;

-Мегино-Кангаласский и Оймяконский районы по 8 случаев;

-Нюрбинский район 7 случаев;

От 5 до 1 случая зарегистрированы еще в 17 районах республики.



Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 2 196 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 758 596 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 18752 случая заболевания COVID-19, 207 случаев летального исхода.