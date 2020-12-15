Актуальная статистика COVID-19 в Якутии
Сегодня, 15 декабря, министр здравоохранения республики Елена Борисова сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителя новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 90 случаев.
Мирнинский район 16 случаев;
Алданский район 14 случаев;
Мегино-Кангаласский и Нерюнгринский районы по 10 случаев;
Верхневилюйский и Таттинский районы по 7 случаев;
Усть-Алданский район 6 случаев;
Амгинский, Вилюйский, Горный и Жиганский районы по 5 случаев;
Чурапчинский район 4 случая;
Ленский и Олекминский районы по 3 случая;
Сунтарский и Усть-Майский районы по 2 случая;
Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Оленекский, Томпонский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 071 исследование на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 826 819 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 23192 случая заболевания COVID-19.
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