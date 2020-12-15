Актуальная статистика COVID-19 в Якутии

Сегодня, 15 декабря, министр здравоохранения республики Елена Борисова сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителя новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 90 случаев.

Мирнинский район 16 случаев;

Алданский район 14 случаев;

Мегино-Кангаласский и Нерюнгринский районы по 10 случаев;

Верхневилюйский и Таттинский районы по 7 случаев;

Усть-Алданский район 6 случаев;

Амгинский, Вилюйский, Горный и Жиганский районы по 5 случаев;

Чурапчинский район 4 случая;

Ленский и Олекминский районы по 3 случая;

Сунтарский и Усть-Майский районы по 2 случая;

Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Оленекский, Томпонский и Хангаласский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 1 071 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 826 819 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 23192 случая заболевания COVID-19.