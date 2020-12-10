Актуальная статистика COVID-19 в Якутии

Сегодня, 10 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19, в т.ч. 36 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 95 случаев.

Нерюнгринский район 11 случаев;

Алданский район 9 случаев;

Амгинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Томпонский районы по 7 случаев;

Ленский район 6 случаев;

Горный, Намский, Таттинский, Чурапчинский районы по 5 случаев;

Олекминский, Усть-Алданский районы по 4 случая;

Верхневилюйский, Вилюйский, Жиганский, Оленекский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 3 случая;

Верхоянский, Оймяконский, Усть-Янский, Хангаласский районы по 2 случая;

Момский, Нюрбинский районы по 1 случаю;



За сутки лабораториями республики проведено 3 644 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 813 369 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 22160 случаев заболевания COVID-19.