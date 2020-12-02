Актуальная статистика COVID-19 в Якутии

Сегодня, 2 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19, в т.ч. 45 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 115 случаев.

Большое количество заболевших в Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районах.





-Мирнинский и Нерюнгринский районы по 9 случаев;

-Алданский, Вилюйский и Мегино-Кангаласский районы по 7 случаев;

-Амгинский, Верхоянский, Ленский, Олекминский и Чурапчинский районы по 5 случаев;

-Горный и Нюрбинский районы по 4 случая;

-Аллаиховский, Верхневилюйский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский и Усть- Майский районы по 3 случая;

-Булунский, Кобяйский, Сунтарский и Усть-Алданский районы по 2 случая;

-Жиганский, Момский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 1 случаю.



Вакцинация против гриппа является наиболее актуальной.

За сутки лабораториями республики проведено 3 179 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 787 431 тест.

За все время в республике зарегистрировано 20487 случаев заболевания COVID-19, 229 случаев летального исхода.