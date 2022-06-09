Актрисе Юлии Пересильд в Якутии подарили хомус

Юрий Куприянов: Космической актрисе Юлии Пересильд — подарок с космическим звучанием

Спектаклем «Эбеновая кожа» в исполнении актрисы Юлии Пересильд и композитора Петра Главатского завершился фестиваль современного искусства «Территория. Якутск». От имени главы Якутии и всех зрителей артистов, организаторов фестиваля поблагодарил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов.

— Хочется выразить слова благодарности организаторам фестиваля, руководству российской золотодобывающей компании «Полюс», артистам за эту удивительную театральную неделю, подаренную жителям и гостям Якутска. Фестиваль стал настоящим праздником для всех нас, уверен, что это не последняя наша встреча, — отметил Юрий Куприянов.

От имени главы Якутии Айсена Николаева, министр вручил памятные знаки 100-летия ЯАССР директору фестиваля Екатерине Якимовой и актрисе Юлии Пересильд.

— Помимо памятного знака также хочется вручить замечательной и храброй актрисе Юлии Пересильд, которая, как все мы знаем побывала в космосе, наш якутский хомус. Считается, что он издает космические звуки, а однажды Якутии удалось отправить наш варган в космос. Якутия ждет, что, когда у Юлии будет творческий порыв, наш хомус зазвучит в новых ее спектаклях, — сказал министр.

В ответ актриса поблагодарила министра за памятный подарок и тут же на сцене опробовала инструмент на звучание.

В музыкальном спектакле Петра Главатского и Юлии Пересильд на стихи Николая Гумилева Африка предстает как райское место, манящее своей красотой, но одновременно дикое и пугающее. Петр играет на древних африканских инструментах (маримбе, барабанах, джембе, комбо) сочинения для перкуссии Яниса Ксенакиса, Марина Марэ, Матиаса Шмидта в современной обработке. Под гул пустыни, топот копыт, грохот боя, шелест листьев, шум прибоя актриса и музыкант погружают зрителя в мир Африки со всеми его загадочными парадоксами. Автор идеи и продюсер проекта — Петр Главатский. Композитор — Петр Главатский. Саунд-дизайн — Дмитрий Мазуров. Световое оформление — Сергей Васильев.

Напомним, фестиваль современного искусства «Территория. Якутск», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока, впервые прошел в Якутске со 2 по 8 июня 2022 года. Фестиваль состоялся в рамках 100-летия с момента образования Якутской АССР. «Территория. Якутск» — совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.