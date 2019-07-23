Актриса Саха театра снимется в телефильме

Якутская актриса Тамара Обутова сыграет роль Джульбо в новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Сериал для Первого канала снимет российский режиссер Юрий Мороз, сообщает ЯСИА.

Якутскую артистку театра и кино Тамару Обутову пригласили к участию в новой экранизации знаменитого романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Как актриса написала в своем инстаграм, она сыграет персонажа Джульбо. Подробной информации о ее персонаже пока не сообщается, роль является эпизодической.

Тамара Обутова известна якутскому зрителю как артистка Саха театра, среди ее ролей — Джульетта, Мария из «Весенней поры» Аммы Аччыгыйа, Золушка и многие другие.

Съемки телесериала стартовали в начале июля. Новая экранизация знаменитого романа будет состоят из 16 серий. Съемки продлятся до середины зимы, а постпродакшн планируется завершить к осени 2020 года. Главные роли в фильме сыграют Александр Балуев (Петр Громов) и Юлия Пересильд (Анфиса Громова).

Как отмечает режиссер картины Юрий Мороз в интервью российским СМИ, это не будет прямой экранизацией романа – некоторые сюжетные линии будут придуманы и дописаны. Если в классическом произведении основная тема – классовая борьба, то в новом фильме для Первого канала акцент сделают на мелодраматическую и мистическую линии. Также в сценарии изменена мотивация главного героя Прохора Громова, она станет более понятной современному зрителю.

Первый фильм «Угрюм-река» вышел еще в 1968 году, он содержал четыре серии.