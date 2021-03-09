09.03.2021
22:22
492
Культура
Актриса Саха театра на Первом канале
Сегодня Первый канал начал показ нового сериала — экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», о чем сообщила на своей странице в Инстаграм Тамара Обутова . Одна из самых очаровательных якутских актрис снялась в роли красавицы тунгуски Джульбо.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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