Актриса Саха театра на Первом канале

Сегодня Первый канал начал показ нового сериала — экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», о чем сообщила на своей странице в Инстаграм Тамара Обутова . Одна из самых очаровательных якутских актрис снялась в роли красавицы тунгуски Джульбо. View this post on Instagram A post shared by NuokaTO (@tamaraobutova)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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