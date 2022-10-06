Актовые лекции в ИРОиПК: разнообразие аспектов

6 октября 2022 г. в рамках XIV Cъезда учителей и педагогической общественности РС (Я) «Открытое образование — пространство возможностей» в Институте развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II прошли актовые лекции ведущих ученых и деятелей искусств. Аудитория (около 150-ти человек) состояла не только из делегатов съезда, но и мотивированных студентов Педагогического института. Ведущей актовых лекций выступила Алексеева Галина Ивановна, I заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II», д.п.н.

Лекция ВЛАСОВОЙ Елены Зотиковны, заведующей кафедрой информационных технологий электронного обучения РГПУ им. А.И. Герцена, д.п.н., профессора, называлась «Искусственный интеллект в образовании». Лекция вызвала ожидаемый интерес в связи с тем, что механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа больших данных, что даёт колоссальные преимущества в качестве и результативности. Елена Зотиковна поделилась опытом апробации учебных модулей «Искусственный интеллект» в школах РФ.

Далее ВЫСОЦКИЙ Иван Ростиславович, начальник отдела ГОУ ЦПМ г. Москва, автор концепции математического образования в РФ, предложил делегатам съезда рассмотреть и решить задачи на графы, практически показывая пути формирования функциональной грамотности обучающихся.

В своей лекции ВЛАСОВ Дмитрий Викторович, доцент кафедры информационных технологий электронного обучения РГПУ им. А.И. Герцена, к.ф.-м.н., раскрыл особенности анализа больших данных в сфере школьного образования: методы, технологии, привел примеры применения их на практике.

САВВИНОВ Андрей Саввич, заведующий кафедрой философии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», доктор философских наук, кандидат физ-мат наук, предложил поразмышлять о возможностях формирования патриотизма в современных условиях, подчеркнув, что основой для реализации государственной идеологии может и должна явиться этническая самоидентификация личности.

ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Васильевна, директор Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», д.п.н., профессор, в лекции раскрыла свое видение будущего педагогического образования, выделяя целевые ориентиры и механизмы их достижения.

ШАПОШНИКОВА Туяра Ефимовна, зав.кафедрой живописи и графики АГИКИ, доцент, заслуженный деятель искусств РС (Я), член Союза художников России, своей лекцией «Искусство как портал в современный мир креатива» увлекла аудиторию в мир изобразительного искусства, подчеркнув роль России в развитии культуры мира. Лейтмотивом лекции звучало «Искусство отражает пространство и время».

БУГАЕВ Николай Иннокентьевич, I заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II», к.филолог. н., своей лекцией «Время. Пространство. Урок. Хронотроп образования» заставил аудиторию задуматься о вечном, прекрасном и в связи с ними — о проблемах современного образования.

В целом, лекторы поделились с аудиторией своими планами, идеями, видениями будущего образования, мира, современности. Лекции были интересными и полезными для слушателей, что подтверждают предложения делегатов съезда о проведении таких лекций в формате переговорных площадок практиков с учеными, где предусматриваются возможности задать вопросы и обсудить вживую актуальные проблемы.

Материалы лекции можно скачать по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1XbTb5hSB_YkWK_u0_5eIZ0gpPl6GfhB-