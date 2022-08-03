Активно работает нефтеналивной флот ЛОРПа

По состоянию на 2 августа в эксплуатации находятся 55 нефтеналивных судов ПАО «ЛОРП» (83 тысячи тонн тоннажа). Всего в районы Крайнего Севера планируется доставить 202 тысячи тонн нефтепродуктов наливом. На сегодняшний день отправлено 40 тысяч тонн.

С Быкова Мыса готовятся к выходу на морской участок: «Ленанефть-2043» назначением на Яну, «Ленанефть-2053» — на Индигирку. «Ленанефть-2054» доставит на Колыму Р-92 и в дальнейшем танкер будет работать на участке: Певек-Зеленый Мыс, куда предстоит доставить 31 тыс.тонн нефтепродуктов.

«Ленанефть-2063» и «Ленанефть-2055» доставили в Нижнеянск светлые нефтепродукты. Работает флот на Яне, глубины позволяют. Во второй декаде августа ожидается подход морских танкеров с нефтепродуктами, распаузку которых будут производить «Ленанефти» ЛОРПа.

В верховьях, в Осетрово идёт интенсивная отгрузка нефтепродуктов назначением на Ленск для Саханефтегазсбыта. С Олекминска отгружается нефтекотельное топливо в арктические районы. В настоящее время загружаются две баржи т/х «Механик Курчатов» и баржа т/х «Ульяна Громова» объемом 7,5 тысяч тонн нефтепродуктов.

С Нижнего Бестяха производится отгрузка светлых нефтепродуктов для Арктики. «Ленанефть-2060» пойдет на Индигирку, планируются под погрузку «Ленанефть-2031» и «Ленанефть-2032». «Капитан Спиридонов» доставил в Хандыгу нефтепродукты наливом, после выгрузки танкер направится в Нижний Бестях и возьмёт груз на Север – на р.Оленёк.

Слаженно трудятся экипажи судов пароходства. Танкер «Ленанефть-2032» приписки Пеледуйской БТЭФ своевременно вышел в рейсы для выполнения плановых заданий. Руководит экипажем Борис Станиславович Белохвастов. В 1977 году окончил Великоустюгское речное училище по специальности «судовождение», по распределению попал в Алексеевскую РЭБ. Опытный танкерист (ТО-1540, ТР-1025, ТР-901). «Экипаж хороший, люди ответственные, командиры — наставники занимаются с курсантами. Ребята из разных городов, а на Севере свои особенности, надо объяснять», — поделился Б.С.Белохвастов.

Следует отметить, что Белохвастов более 35 лет на капитанском мостике, а это солидный командирский стаж. В экипаже первый год трудится старпомом Никита Казазаев. Никита Сергеевич окончил судоводительское отделение СГУВТа и как молодой специалист флота получает надбавку 15 тысяч рублей, утвержденную руководством ПАО «ЛОРП» 1 июня 2022 года.