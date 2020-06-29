Активно начался прием заявлений в ССУЗы республики

Порядка 2500 заявлений от абитуриентов поступило в колледжи и техникумы Якутии за первую неделю работы приемной кампании, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики. Напомним, что прием документов в профессиональные образовательные организации республики стартовал 20 июня.

Особенностью работы приемной кампании этого года по поступлению в учреждения СПО Якутии стал прием документов в электронной форме через Портал образовательных услуг https://edu.e-yakutia.ru.

Уникальный опыт работы республиканского портала в Якутии используется уже несколько лет для поступления в первые классы. В этом году он внедрен и для профессиональных образовательных организаций республики. За неделю с начала старта приемной кампании наиболее популярными среди абитуриентов профессиями и специальностями стали “Информационные системы и программирование”, “Сестринское дело” и “Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей”. Также в Министерстве образования и науки Якутии продолжает работу ежедневная горячая линия по вопросам поступления в учреждения среднего профессионального образования республики по номеру телефона 50–60–44. В приемной комиссии сообщили, что от абитуриентов часто начали поступать обращения о том, что при регистрации заявления выводится сообщение об ошибке. Операторы пояснили, что такие технические неполадки возникают, если прикрепленные файлы имеют размер больше 1 Мбайт. “Нужно у каждого файла уменьшить размер до 1 Мбайт, а общий объем всех файлов не должен превышать 3,5 Мбайт”, — сообщили разработчики.

Напомним, что с подробным списком колледжей и техникумов Якутии, их контактными данными и реализуемыми образовательными программами можно ознакомиться по ссылке https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1/abiturientuspo. Пошаговая видеоинструкция по подаче заявления через Портал образовательных услуг.

Ссылка: http://ysia.ru/okolo-2500-zayavlenij-postupilo-v-kolledzhi-i-tehnikumy-yakutii-za-pervuyu-nedelyu-priemnoj-kampanii/