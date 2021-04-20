Активизировались дачные воры

SakhaLife.ru.

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жителя поселка Маган о краже стиральной машины из частного дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и оперативниками отделения по раскрытию квартирных краж МУ МВД России «Якутское» установлен ранее неоднократно судимый 55-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник проник в дачный дом, сломав дверной замок, и похитил оттуда стиральную машину. Чужое имущество мужчина сбыл, а вырученные денежные средства потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.