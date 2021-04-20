20.04.2021
12:00
170
Происшествия
Активизировались дачные воры
В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жителя поселка Маган о краже стиральной машины из частного дома.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и оперативниками отделения по раскрытию квартирных краж МУ МВД России «Якутское» установлен ранее неоднократно судимый 55-летний местный житель.
Выяснилось, что злоумышленник проник в дачный дом, сломав дверной замок, и похитил оттуда стиральную машину. Чужое имущество мужчина сбыл, а вырученные денежные средства потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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