Активисты установили детскую площадку

Активисты проекта «Полка Добра», «Молодая Гвардия Единой России, организации «Спецназ Добра», установили детскую площадку для семей, которые живут в здании маневренного фонда. По словам заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Черкашина, силами спонсоров и общественников привезли и установили турник, песочницу, скамейку, качели-балансир, в маневренном здании маневренного фонда — временном жилье для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и покинувшие свои дома в результате пожаров. живут 24 ребенка.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс – центр РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»

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