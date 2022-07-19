Активисты ППОС СВФУ о работе по ликвидации последствий паводка в Верхоянском улусе

Бойцы студотряда – активисты ППОС СВФУ им. М.К. Аммосова и «Молодой Гвардии Единой России» рассказали о работе по ликвидации последствий паводка в с. Суордах Верхоянского улуса.

Денис Абрамов, студент 2 курса Горного института рассказал о работе в селе.



«Как только мы узнали, что собирают отряд в с. Суордаах, я сразу согласился поехать работать. Местные жители нас встретили очень тепло и радушно. Меня обрадовало то, что они не упали духом. Я крайне рад помочь людям в такое тяжелое время», — сказал Денис Абрамов.

Также дал комментарий Никита Куличенко, студент 2 курса Исторического факультета.

«Мы полностью отработали в школе, откачали воду с котельной, школы и подвалов местного населения. Выкопали землю для того, чтобы вода шла в озеро. Помогли одиноким бабушкам с уборкой территории, откачкой воды, накололи дрова и утеплили дом изовером и изоспаном. Для меня работать здесь – это большая честь, ведь нужно помогать друг другу в тяжелые времена», — сказал он.