Активисты ОНФ пожаловались в прокуратуру на дефектные дороги в Якутске

Активисты Общероссийского народного фронта в Якутии обратились в прокуратуру республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с затягиванием сроков по устранению ранее выявленных дефектов на дорогах Якутска, ремонт которых велся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

В мае эксперты ОНФ совместно с представителями ФКУ Упрдор «Вилюй», ФКУ Упрдор «Лена» и учреждения «Главстрой» провели рейды по дорогам Якутска, отремонтированным в 2019 г., и выявили многочисленные недочеты, влияющие на безопасность участников движения. Нарекания касались как состояния дорожного полотна, так и обустройства остановок общественного транспорта, парковок, тротуаров, бордюров, откосов, дорожных знаков, мостовых переходов. В начале июня эксперты ОНФ обратились с письмом в адрес главы Якутска с просьбой устранить нарушения, однако ответ так и не получили. Между тем контрольный мониторинг, проведенный с 29 июня по 2 июля, показал, что только на семи из 15 объектов приступили к работам по устранению ранее выявленных дефектов. При этом качество работ оставляет желать лучшего.