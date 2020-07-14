Активисты ОНФ пожаловались в прокуратуру на дефектные дороги в Якутске
Активисты Общероссийского народного фронта в Якутии обратились в прокуратуру республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с затягиванием сроков по устранению ранее выявленных дефектов на дорогах Якутска, ремонт которых велся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
В мае эксперты ОНФ совместно с представителями ФКУ Упрдор «Вилюй», ФКУ Упрдор «Лена» и учреждения «Главстрой» провели рейды по дорогам Якутска, отремонтированным в 2019 г., и выявили многочисленные недочеты, влияющие на безопасность участников движения. Нарекания касались как состояния дорожного полотна, так и обустройства остановок общественного транспорта, парковок, тротуаров, бордюров, откосов, дорожных знаков, мостовых переходов. В начале июня эксперты ОНФ обратились с письмом в адрес главы Якутска с просьбой устранить нарушения, однако ответ так и не получили. Между тем контрольный мониторинг, проведенный с 29 июня по 2 июля, показал, что только на семи из 15 объектов приступили к работам по устранению ранее выявленных дефектов. При этом качество работ оставляет желать лучшего.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что результаты общественного контроля были проигнорированы руководством города. Стоит отметить, что в ходе дорожных работ в прошлом году были освоены большие деньги, а все объекты в системе оперативного управления «ЭТАЛОН» в графах «Оплачено» и «Готовность объекта» внесены как 100% и «Объект сдан». При этом ни одна дорога и ни один мост не были логически завершены. На это мы неоднократно обращали внимание, однако нас уверяли, что все нарушения будут исправлены в 2020 году. На дворе уже середина июля и мы видим, что работы затягиваются, как и в прошлом году, когда рабочие укладывали асфальт в дождь и снег. В связи с данными обстоятельствами мы обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия всех участников данных работ, поскольку нарушения в ходе реализации нацпроекта БКАД недопустимы», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Якутии Алексей ЛАПТЕВ.
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