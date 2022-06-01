Активисты-общественники убрали окрестности священного озера Сайсары

Набережную священного озера Сайсары и прилегающие к нему территории очистили от мусора общественные активисты, сделав шаг к превращению замусоренных за многие годы берегов в цветущий оазис.

Как говорит один из инициаторов субботника житель Момского района, специалист Момского комитета охраны природы Владимир Стрекаловский, к акции присоединились настоящие патриоты Земли Олонхо.

— Озеро Сайсары является одной из достопримечательностей самого большого региона России и считается священным для каждого якутянина, — говорит Владимир. — Озеро Сайсары — историко-культурный и географический центр Якутии, известный как место обитания легендарных прародителей якутского народа Омогой Бая и Эллэй Боотура. В средние века на берегах озера располагалась ставка Тыгына — легендарного правителя хангаласского рода, объединившего народ саха. Отсюда пошел строиться город Якутск, основанный выдающимся русским землепроходцем Петром Бекетовым… И вообще для меня, инспектора охраны природы и эколога, больно смотреть, как в озере плавают сотни пластиковых бутылок, как нерадивые граждане оставляют здесь в течение всей зимы мусор. Люди совершенно не думают о том, что весной озеро растает, пакеты с мусором осядут на дно, это будет крайне негативно влиять на жизнь водоема, который и без того сильно уменьшился в своих размерах.

С такими высокими мыслями активисты-общественники приступили к своей миссии. Мероприятие организовали PR-менеджер СХПК «Алмазкредитсервис» Валентина Николаевна Слепцова, тренер по брейк-дансу Алексей Николаевич Тихонов, член Общественного Экологического Совета Туйаара Павловна Михайлова, ученик 5 класса ГБНОУ РС Я РЛИ Албан Михайлов и многие другие.

Грандиозный субботник занял несколько часов кропотливой работы. Когда стоящему на остановке горожанину, бросившему окурок себе под ноги, активисты сделали замечание, тот бросился его поднимать. Возможно, в следующий раз он прежде подумает, что чисто там, где не мусорят.

Активистам-общественникам огромное спасибо.