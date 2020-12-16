Актированный день объявили для школьников в Якутске
По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 6 часов температура наружного воздуха в Якутске в районе Аэропорта составила -48 градуса Цельсия, скорость ветра 0 м/с. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-8 классов всех школ города Якутска и пригородов.
Согласно приказу Управления образования Якутска, актированные дни для школ столицы устанавливаются при следующих погодных условиях:
Учебные занятия для школьников с 1 по 5 классы будут отменены при температуре -45°С, без ветра. При скорости ветра от 1 м/с, для учащихся этих классов учебные занятия будут отменены при температуре -44°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для учащихся 1-5 классов будут объявлены при -43°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -42°С.
С 1 по 8 классы занятия будут отменены при температуре -48°С в безветренную погоду. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в 1-8 классах будут отменены при температуре -47°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для 1-8 классов наступят при -46°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -45°С.
При температуре наружного воздуха без ветра -50°С учебные занятия будут отменены для всех школьников с 1 по 11 (12) классы. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в школах будут отменены при температуре -49°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни объявят при -48°С, при ветре от 3-5 м/с — при -47°С.
|№ п/п
|Классы
|Температура наружного воздуха без ветра
|Температура наружного воздуха при ветре от 1 м/с
|Температура наружного воздуха при ветре от 2 м/с
|Температура наружного воздуха при ветре от 3-5 м/с
|1
|1-5
|-45° С
|-44° С
|-43° С
|-42° С
|2
|1-8
|-48° С
|-47° С
|-46° С
|-45° С
|3
|1-11 (12)
|-50° С
|-49° С
|-48° С
|-47° С
Актированный день устанавливается с учетом наиболее низкой температуры показателей метеостанций районов Гимеин и Аэропорт, по данным ЯУГМС на сайте http://ugms14.ru/
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