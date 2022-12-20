Актированный день для обучающихся с 1-5 классы

Актированный день для учащихся 1 — 5 классов всех школ Якутска и пригородов.

По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 6 часов температура наружного воздуха в Якутске в районе Аэропорта составила -44 градусов Цельсия, скорость ветра 2 м/с. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-5 классов всех школ города Якутска и пригородов.