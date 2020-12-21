Актированные дни в районах Якутии

Актированные дни в связи с низкой температурой объявили в школах нескольких районов республики сегодня, 21 декабря, передает телеканал «Якутия 24».

Как сообщили в ЕДДС Момского района, в селе Хонуу температура опустилась до -49 градусов, отменены занятия для учащихся с 1 по 5 классы.

В наслегах Томпонского района не учатся школьники с 1 по 8 классы, температура составила -50 градусов.

В Чурапчинском и Амгинском районах актированный день ввели для учащихся с 1 по 8 классы.

Уроки для 1-9 классов также отменили в ряде наслегов Верхоянского района, где температура воздуха составила -53 градуса.

В поселке Усть-Куйга Усть-Янского района -49 градусов, актированный день объявили для учащихся с 1 по 8 классы.